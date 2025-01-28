Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Vahap Küçük Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen mefruşat kursu, kadınlara hem meslek edinme hem de sosyalleşme imkanı sunuyor.Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen kurs, geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla harmanlayarak katılımcıların yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Kursiyerler, eğitimler boyunca öğrendikleri becerilerle kendi işyerlerini açma ya da ev ekonomisine katkı sağlama fırsatı elde ediyor.Samimi ortamda üretim ve eğitim bir aradaKursiyerlere rehberlik eden eğitmenler, ihtiyaçlara yönelik destek sunarken samimi bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Kurs sayesinde kadınlar, hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, aldıkları katılım belgeleriyle meslek edinme süreçlerinde avantaj elde ediyor.Kursiyerlerden tam notKursun katılımcılarından Tülay Nakir, eğitimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaklaşık dört yıldır mefruşat kursuna katılıyorum. Kendi dikişlerimizi yapıyoruz ve ürünlerimizi çok daha uygun maliyetlerle üretiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederim. Kursu çok seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum” dedi.Bir diğer kursiyer Nurgül Aksaç ise, “Ev tekstili alanında pikeler, seccadeler ve masa örtüleri yapmayı öğrendim. Yaklaşık iki ayda bu ürünleri üretmeye başladım. Ortamımız çok güzel, hocalarımız da çok ilgili. Evde bu imkânı bulamıyorduk. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.