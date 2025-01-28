BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.İlçe genelindeki köylerde yaşanan sorunlar, vatandaşların talepleri ve çözüm önerilerini görüşmek üzere sık sık muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Demir, bu kapsamda Tatvan Köy Muhtarları Derneğini ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Demir, köylerde yaşanan sorunlar, vatandaşların talepleri ve çözüm öneriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.Köylerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve muhtarlarla daha etkili bir iletişim kurmak amacıyla bu tür toplantıların düzenli olarak yapılacağını ifade eden Kaymakam Demir, muhtarların köylerin gelişimi ve sorunların çözümünde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.Altyapı, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi konularda yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, muhtarların aktardığı talepler doğrultusunda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.Kaymakam Demir’e İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve İlçe Jandarma Komuta Aytunç Tayfur da eşlik etti.