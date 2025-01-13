Malatya’da düzenlenen Gazze’ye destek panelinde Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, "Gazze artık sadece Gazze değil, tüm Müslümanların yurdu olmuştur" diyerek direnişin süreceğini vurguladı. Etkinlikte, Gazze halkının mücadelesine olan destek ve birlik mesajları verildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı Konferans Salonu’nda, Filistin ve Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılım ile gerçekleşti. Program, Müezzin Kayyım Ahmet Türk’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı."Gazze mücadelesi, dünya Müslümanlarının kurtuluşuna vesile olacaktır"Etkinliğin açılış konuşmasını Kudüs Kardeşlik Platformu adına Ömer Derin yaptı. Derin, Gazze’nin mücadelesinin dünya Müslümanlarının özgürlüğü ve kurtuluşu için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Gazze mücadelesinin dünya Müslümanlarının kurtuluşuna vesile olacak” dedi."Aksa Tufanı, İsrail’in gücünü çürüttü"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samir Er de programda yaptığı konuşmada Filistin mücadelesinin her zaman Müslümanların gönlünde yer edindiğini ve İslam ümmetine örnek olduğunu belirterek, "Bunu geçmişte intifadalarda gördük. Ama bunu en yakın zamanda, Aksa Tufanı operasyonunda bariz bir şekilde gördük. Aksa Tufanı ile birlikte yeni bir güneş doğdu. Aksa Tufanı, teknolojinin gücüyle güçlü olduklarını iddia edenlerin aslında hiçbir şey olmadığını gösterdi. İsrail ordusunun efsane denilen gücü, Aksa Tufanı ile yok oldu" ifadelerine yer verdi. Er, Aksa Tufanı’nın sadece Gazze için değil, tüm Müslümanlar için büyük bir umut kaynağı olduğunu sözlerine ekledi."Gazze artık tüm Müslümanların yurdudur"Etkinliğe katılan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Gazze’nin sadece bir ülke ile değil, uluslararası bir soykırım çetesine karşı savaştığını belirterek, "Biz sadece bir ülke ile savaşmıyoruz. Gazze, bütün Batı’nın destek verdiği bir soykırım çetesine karşı direniyor. Artık Gazze, sadece Gazze’den ibaret değil, tüm Müslümanların yurdu diyarı olmuştur" dedi.Ebu Zuhri, Gazze halkının direnişinin devam ettiğini ve işgalci güçlerin acziyete düştüğünü ifade ederek, "Halkımızın mücadelesi ve direnişi devam ediyor. Onlar evlerimizi yıkabilirler, bombalayabilirler ama bizim ruhumuzu, mücadele azmimizi kıramazlar" şeklinde konuştu."Netanyahu’nun hedeflerinde başarısız olduk"Ebu Zuhri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’deki hedeflerinde başarısız olduğunu belirterek, "Netanyahu, savaşa başlamadan önce ’HAMAS’ı yok etmeye kadar Gazze’den çıkmayacağız’ demişti. Ancak bugün görüyoruz ki, HAMAS sadece Gazze’de değil, bütün dünyada ve tüm İslam ülkelerinde güçlü bir şekilde var" dedi.Gazze’nin direnişi ve ateşkes görüşmeleriEbu Zuhri, son günlerde ateşkes görüşmelerinin yoğunlaştığını ancak mücadelenin bitmediğini ve devam edeceğini vurguladı. Zuhri, "Ateşkese çok yaklaşıldı, ancak bu mücadelenin sonu değil. Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa özgürleşene kadar mücadelemiz sürecek. Ateşkes sağlansa da, bizim direnişimiz ve mücadelemiz bitmeyecek" diye konuştu.Ebu Zuhri, Gazze halkının zarar görmemesi için esneklik gösterdiklerini ancak Batı’nın Gazze’ye yönelik uyguladığı soykırımın durmasını istediklerini belirtti.Prof. Dr. Abdurrahman Ateş: "Şehadetle bedeni gömebilirler, davayı asla"Etkinlikte bir diğer konuşma ise Prof. Dr. Abdurrahman Ateş’ten geldi. Ateş, Gazze’deki direnişin anlamını ve şehadetin önemini vurguladı. Ateş, "Gazze’de ölen insanlar şehadetle bedenlerini toprağa gömüyorlar, davaları bitmez. Bu davanın bir parçası olmak için herkesin mücadeleye katılması gerekir" diyerek Müslümanların boykot konusundaki kararlılıklarını artırmaları gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Ateş, Batı’nın ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında tüm Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini de belirterek, "Eğer Batı, Gazze’yi, Kudüs’ü yok etmek için birleşmişse, bizler de Gazze’yi, Kudüs’ü savunmak için birleşmeliyiz" diye konuştu.Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samir Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı. Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi.