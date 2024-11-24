İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen ‘Gözümüz Yükseklerde’ Projesi kapsamında, Malatya’da dron eğitimi devam ediyor.MAFSAD (Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği) tarafından organize edilen eğitimler, Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı’nda gerçekleştiriliyor.Dron pilotluğu eğitimi, kursiyerlere uçuş pratiği yapma imkânı sunarak tamamlanıyor. Projenin amacının gençlere dron kullanımında güvenli ve profesyonel eğitim vermek olduğunu ifade eden MAFSAD Başkanı Yılmaz, "Gözümüz Yükseklerde Projesi kapsamında, Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, 20 genç arkadaşımıza dron pilotluk eğitimi veriyoruz. Bu eğitim, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor" dedi.Eğitime katılan kursiyerler, dron eğitiminin faydalı ve öğretici geçtiğini belirterek, alınan eğitimin günlük yaşamda dron kullanımını daha güvenli hale getireceğini ifade ettiler. Kursiyerlerden Furkan Işık, "Dron eğitimini çok faydalı buluyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Dron ehliyeti alacağımız için çok heyecanlıyım," dedi. Zeynep Akçelik ise, "Eğitim çok güzel geçiyor, hocalarıma teşekkür ederim. Daha güvenli bir şekilde dron uçurmak için çok şey öğrendik." diye konuştu.Bu eğitimlerle birlikte, Malatya’da dron kullanımına olan ilginin arttığı ve katılımcıların profesyonel düzeyde eğitim alarak, bu alandaki becerilerini geliştirdiği bildirildi.