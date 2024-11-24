Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 - Arkasspor: 1

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi’nin 9. haftasında konuk ettiği Arkasspor’u 3-1 mağlup etti.