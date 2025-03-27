Malatya’da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında doğa yürüyüşü ve fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. "Hareket Et, Akciğerini Koru" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kronik solunum hastalıklarına karşı farkındalık oluşturulurken, sağlıklı yaşamın ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında, Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmeleri’nde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Kronik solunum hastalıklarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar doğayla iç içe bir yürüyüş yaparak farkındalık oluşturdu.Pulmoner rehabilitasyon, solunum hastalıklarıyla mücadelede önemli bir yer tutarken, fiziksel aktivitenin hastaların sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Uzun süreli solunum hastalıklarının yalnızca ilaç tedavisiyle değil, aynı zamanda egzersiz, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yöntemlerle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Malatya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cezmi Karaca, pulmoner rehabilitasyonun dünya çapında uygulanan bir program olduğunu belirterek, "Hareket Et, Akciğerini Koru" sloganıyla farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Karaca, çevresel faktörlerin ve hava kirliliğinin solunum hastalıklarının artışında önemli bir etken olduğunu belirterek, "Son yıllarda hava kirliliği ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle kronik akciğer hastalıklarında artış gözlemleniyor. Bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi, daha sağlıklı bir yaşam için harekete geçmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması adına fiziksel aktivitenin önemine değinen Karaca, kronik hastalıklara karşı alınabilecek önlemler arasında hareketli yaşamın, düzenli egzersizin ve çevre bilincinin büyük önem taşıdığını vurguladı.Etkinlik kapsamında doğa yürüyüşünün ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Katılımcılar, pulmoner rehabilitasyonun sadece bireysel sağlık için değil, aynı zamanda temiz hava ve sürdürülebilir çevre açısından da önem taşıdığını belirterek, ağaçlandırma çalışmalarının devam etmesi gerektiğini ifade etti.Göreve yeni başlayan Malatya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cezmi Karaca, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık uygulamalarını güçlendirme yönünde çalışmaları sürüyor. Bizler de Malatya’da bu bilinçle hareket ederek, vatandaşlarımız için en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Program, katılımcıların doğayla iç içe vakit geçirmesinin ardından sona erdi. Programda Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocuklara eğlenceli anlat yaşattı.