Arpaçay’da 11 adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Kars’ın Arpaçay ilçesinde Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede 11 şüpheliye yönelik, 11 adrese "Ruhsatsız Silah ile Mücadele" kapsamında operasyon düzenlendi.Jandarma ekiplerin 11 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca,1 kuru sıkı tabanca, 9 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği, 183 9 mm çapında tabanca fişeği, 27 av tüfeği fişeği ve 1 muşta ele geçirildi.Operasyonda şüpheli 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.