Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesinde kurulan mehteran takımı büyük ilgi gördü.Malatya’nın Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda öğrencilerim geçmişi tanıma ve bunu geleceğe taşıma adına Mehteran Takımı kuruldu. Malatya’da bir ilk olarak kurulduğu belirtilen öğrencilerin mehteran takımı ilk kez ilköğretim Haftası programında sahne alarak izleyenlerden de tam not aldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredata göre öğrencilerin kendi örf, adet, gelenek, görenek ve kültürlerini bilmesi amaçlanırken bu kapsamda minik öğrencilerin Mehteran Takımı kurulduğu belirtildi.