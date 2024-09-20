Elazığ’da, Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasından Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Yüzünden güzel okuma yarışmasına katılan öğrenciler büyük bir başarı elde etti.Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmaları yapılıyor. İllerde yapılan hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmalarında birinci olan öğrenciler bölge birinciliği için yarıştı. Bu çerçevede dört kategoride yapılan bölge yarışmalarının üçünü Elazığ İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler kazandı.Hafızlık yarışmaları erkeklerde Altınçevre yatılı erkek Kur’an kursundan Nuh Eren Soğanlı bölge birincisi oldu. Hafızlık yarışmaları bayanlarda Çatalçeşme yatılı kız Kur’an kursundan Betül Azra Bulak bölge birincisi oldu. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmalarında Elazığ Kovancılar Septi kız Kur’an kursu öğrencisi Kübra Arslan bölge birincisi oldu.Birinci olan öğrenciler Türkiye finaline katılacak.