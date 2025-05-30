Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. Üniversitenin 7. dönem mezuniyet töreni, büyük bir gurur ve coşkuya sahne oldu.Törene İl Emniyet Müdür Vekili Fevzi Yurtseven, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Türker Türkoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Hasan Atay, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan ile çok sayıda akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, "Üniversitemizin 7. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz. Bugün burada, geleceğe uğurladığımız kıymetli mezunlarımızla ve onları yetiştiren fedakâr aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimizin başarılarında emeği geçen tüm akademik kadromuzu da tebrik ediyorum," dedi.Bin 285 öğrenci mezun oldu2024-2025 döneminde Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden toplam bin 285 öğrenci mezun oldu. Bu yıl mezuniyet sevinci yaşayan akademik birimler arasında 5 fakülte, 9 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokul yer aldı. Tıp Fakültesi ise gelecek yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Tören, mezunların ailelerini ve protokolü selamladığı kortej yürüyüşüyle başladı. Üniversite birincisi Baran Nazlıer’in konuşması ve mezuniyet kütüğüne ismini çakmasıyla devam eden etkinlikte, fakülte ve meslek yüksekokulu bazında dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Coşkunun doruğa çıktığı törende öğrenciler, keplerini hep birlikte havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Etkinlik, sanatçı Kadir Uçan’ın sahne aldığı konserle sona erdi.