Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kırkpınar Mahallesi’nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Geçit, kırsal mahallelerde ulaşım konforunun artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırkpınar Mahallesi’nde hem merkezle bağlantıyı sağlayan ana yollar hem de ara bağlantı yollarında kapsamlı bir yenileme ve iyileştirme çalışması yürütüyor. Ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale getirilmesini hedefleyen çalışmalar kapsamında yolların kalite standardı yükseltiliyor.Yerinde inceleme ve planlama vurgusuÇalışmaları sahada takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda gerekli planlamaların yapıldığını ve yatırımların hızlandırıldığını belirtti. Başkan Geçit, "İlçemizin her noktasına rahat ve güvenli ulaşım sağlamak için merkez-kırsal ayrımı gözetmeden topyekûn bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" dedi.Muhtardan memnuniyet mesajıMahalle Muhtarı Şaban Güler ise Yeşilyurt Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız göreve geldiği günden itibaren bizimle sürekli iletişim içinde oldu. Mahallemizde yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Katılım ve eşgüdümle yürütülen saha çalışmasıKırkpınar’daki saha incelemelerine Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Çalışmaların, ilçenin diğer kırsal mahallelerinde de benzer biçimde sürdürülmesi planlanıyor.