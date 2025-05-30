Erzincan’da Türkiye Çevre Haftası kapsamında Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği İle Mücadele" temalı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.Etkinlikte katılımcılar Saat Kulesi’nin önünden Dörtyol Meydan’a kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.Programda Mimar Sinan Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle yaptıkları defile yoğun ilgi gördü. Defilenin ardından stantların gezilmesiyle program son buldu.