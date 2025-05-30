Kars’ta işyerlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi personelinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Ekipler, Kars’ta faaliyet yürütmekte olan alışveriş merkezleri ile süt ve süt ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik olarak fiyat listesi, etiket ve haksız fiyat denetimleri yaptı.Yapılan denetimlerde eksikleri görülen işletmeler uyarıldı. Kusurlu bulunan işletmeleri ise cezai işlem uygulandı.Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği öğrenilirken, yetkililer işletme sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyardı.