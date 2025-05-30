MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ve 13 ülkeden gelen yaklaşık 50 kişinin katıldığı Sultan Alparslan Gençlik Kampı kapanış programı düzenlendi.Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonuyla yürütülen "GreenComp Sustainability Competence Training Course in Malazgirt" adlı proje kapsamında yapılan gençlik kampının son gününde Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, katılımcılara sertifikalarını vererek başarı dileklerinde bulundu. Malazgirt’in tarihi değerine vurgu yapan Kaymakam Bayram, "Malazgirt yalnızca bir zaferin değil, aynı zamanda barışın ve dayanışmanın da simgesidir. Gençlerimizi burada ağırlamaktan onur duyduk" ifadelerini kullandı.Kapanış programına Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Elif Bayram, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özbey, Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahdettin Atılgan ve 13 farklı ülkeden yaklaşık 50 kişi katıldı.