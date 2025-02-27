Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 3. Kayısı Paneli, Battalgazi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele, çok sayıda akademisyen, çiftçi ve sektör temsilcisi katıldı.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin onursal başkanlığını üstlendiği panele, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, Malatya Tarım İl Müdür Yardımcısı Mahmut Sarıkaya, akademik ve idari personel ile çok sayıda çiftçi katılım sağladı.Açılış konuşmasında, kayısının Malatya ve Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bentli, "Kayısı, sadece Malatya’nın değil, Türkiye’nin de dünya tarım piyasasında en güçlü olduğu ürünlerden biridir. Ancak küresel iklim değişikliği, toprak verimliliği gibi sorunlar sektörde yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır" dedi.Panelde kayısı üretiminin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çeşitli sunumlar yapıldı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, kayısı konusunda üniversite olarak tarımsal üretime katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.Prof. Dr. Alper Durak, kayısının toprak istekleri ve gübrelenmesi hakkında bilgiler verirken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Talip Yiğit, kayısılarda zararlılarla mücadele yöntemlerine dair detaylı bir sunum yaptı.Dr. Öğr. Üyesi Semiramis Karlıdağ ise arıcılığın kayısı üretimindeki önemli rolüne dikkat çekerek, arıların polinasyon sürecindeki katkılarını vurguladı. Malatya Tarım Orman İl Müdürlüğü’nden Demet Köksal ise tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında katılımcılara bilgiler verdi.