Malatya Emniyet Müdürlüğü çalışanları, hain darbe girişiminin yıldönümünde 251 şehit için 251 ünite kan bağışı yaptılar.Malatya Emniyet Müdürlüğü çalışanları, hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde 251 şehit için 251 ünite kan bağışı yaptılar. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen programda uygun koşulları sağlayan emniyet mensupları 15 Temmuz anısına 251 polis kan bağışında bulundu.Kan bağışında bulunan polis memurları 15 Temmuz gecesi şehit olanlara minnettar olduklarını söyledi.