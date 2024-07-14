Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Malatya’nın Akçadağ ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 19.55’te Malatya-Kayseri karayolu Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden F.A. idaresindeki 21 AGN 229 plakalı araç, U dönüşü yaptığı esnada aynı yöne seyreden U.B. yönetimindeki 46 EM 283 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçlar yol kenarındaki 44 B 577 plakalı traktöre çarptı. Kaza anının anbean kameralara yansıdığı olayda, U.B., H.B., A.Ç. ve N.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.