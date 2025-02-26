Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük zarar gören iller arasında yer alan Malatya, ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) fabrikalarında üretim, deprem sonrası yaşanan zorlukların aşılmasının ardından tam kapasiteye ulaştı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikalarda üretim tam kapasiteye ulaştı. Depremler sonrası yaşanan göçle oluşan insan gücü konusunda sorunların yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi’nde aradan geçen 2 yılın ardından fabrikalarda üretim kesintisiz devam ediyor."Teşvik süresinin uzatılması üretim artışına olumlu yansıdı"Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis üyesi iş adamı Mahmut Boyraz, depremler sonrası Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olumsuzlukların ortadan kalktığını belirterek, 6. Bölge teşviklerinden yararlanma süresinin 1 yıl daha uzatılmasıyla üretimin tam kapasiteye ulaştığını söyledi. 6. Bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatılmasının Malatya için önemli bir kazanım olduğunu aktaran Boyraz, iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunduklarını ifade etti. Boyraz, Malatya ekonomisinin devam eden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını kaydetti.