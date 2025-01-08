Malatya Havalimanı, 2024 yılı boyunca toplam 807 bin 793 yolcuya hizmet verirken, 5 bin 441 uçak seferi gerçekleştirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük trafiği verilerini açıkladı.Buna göre Malatya Havalimanı, 2024 yılın son ayında toplam 62 bin 106 yolcuya hizmet sundu. Bu yolcuların 61 bin 932’si iç hat uçuşlarıyla, 174’ü ise dış hat uçuşlarıyla seyahat etti.Uçak trafiği 476 seferle gerçekleştiYine Malatya Havaalanı’nda Aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı toplamda 476’ya ulaşırken bu uçuşların 472’si iç hat uçaklarına, 4’ü ise dış hat uçaklarına ait oldu. Yük taşımacılığında da önemli bir performans gösteren Malatya Havaalanı’nda yılın son ayında taşınan toplam yük (kargo, posta ve bagaj) miktarı 419 ton olarak gerçekleşti.Bir yılda 807 bin yolcu ve 5 bin 441 uçak2024 yılı Ocak-Aralık dönemini kapsayan toplam verilerde ise Malatya Havalimanı 807 bin 793 yolcuya hizmet verdi. Yıl boyunca 5 bin 441 uçak seferi gerçekleştirilen havaalanında taşınan toplam yük miktarı ise 6 bin 588 ton olarak kaydedildi.