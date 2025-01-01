Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile önemli bir protokole imza attı. 2025 yılına girerken gerçekleştirilen anlaşma, üniversite öğrencilerine eğitim desteği ve mesleki gelişim fırsatları sunmayı amaçlıyor.DAİMFED Malatya Şubesi Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Betnli ile bir araya gelerek protokol imzaladı. Protokol töreninde konuşan DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, “İnşaat Mühendisliği ve MYO İnşaat Bölümü’nden 10 başarılı öğrencimize burs imkanı sunacağız. Ayrıca, Adana’da yürüttüğümüz ’İlk Baretim İlk Yeleğim’ projesi kapsamında, öğrencilerimize mesleğimizi tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyoruz. Staj imkanları ile öğrencilerimizin sahayla bütünleşmesine katkı sağlayacağız” dedi.Protokol, dernek olarak bilime ve üniversitelere yapılan yatırımların devam edeceğini vurgulayan Esen, aynı zamanda DAİMFED üyelerinin mesleki gelişimine de katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, DAİMFED yönetimine teşekkür ederek, “Üniversitemiz öğrencilerine sağladıkları bu değerli destek için DAİMFED’e teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu protokolün şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.İmzalanan protokol ile Malatya’daki inşaat sektörüne nitelikli mühendisler kazandırılması ve eğitimde işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.