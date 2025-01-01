Şube Başkanlığı, yılın son gecesinde Elazığ Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan çalışanları ziyaret ederek, hem onların yanında oldu hem de yeni yıl sevincini paylaştı.

ZİYARETLERDE SICAK SOHBET VE TATLI İKRAMI

Ziyaretlerin ilk durağı Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Otobüs Amirliği oldu. Burada çalışan şoförlerle bir araya gelen heyet, samimi bir sohbet ortamında tatlı ikramında bulundu. Ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü gece vardiyasında görev yapan ekip ziyaret edildi. Soğuk bir gecede sıcak çay eşliğinde yapılan sohbetle çalışanlara moral verildi.

Daha sonra Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 153 Beyaz Masa Servisi ile 112 Çağrı Merkezi’nde görev yapan çalışanlarla bir araya gelindi. Son ziyaret, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleşti ve bu ziyaret geceye damgasını vurdu.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ YILIN İLK DAKİKALARI

Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve sendika iş yeri temsilcileri, saat tam 00.00’da Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya geldi.

Başkan Şerifoğulları, yeni yılın ilk dakikalarını sendika heyeti ve itfaiye çalışanlarıyla birlikte geçirerek, iyi dilekler ve temennilerde bulundu. Bu özel an hep birlikte paylaşıldı. Başkan Şerifoğulları, itfaiye personelinin ve sendika ekibinin yeni yılını kutlayarak, fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bu buluşma, hem çalışanlar hem de sendika heyeti için unutulmaz bir anı oldu ve geceye sıcak bir atmosfer kattı.

HEDİYE TAKDİMİ VE TEBRİKLER

Ziyaretlerde çalışanlara yeni yıl hediyeleri takdim edildi. Ayrıca, emekliye ayrılan İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün’e teşekkür edilerek, göreve yeni atanan Ahmet Fatih Yücel’e hayırlı olsun dilekleri sunuldu.

Şube Başkanı Gökhan Arpa, tüm ziyaretlerde çalışanların fedakârlığına vurgu yaparak, “Değerli üyelerimizin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.