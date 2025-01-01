01-01-2025 12:55 Güncelleme : 01-01-2025 12:57 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * EKONOMİ Erzincan’da çiftçilere yerli ve milli tohum dağıtıldı Van’da koyunculuk projesi başarıyla devam ediyor Başkan Alan, “Sebze halinin sorunları çözülecek” Malatya hububat sektörü deprem sonrası yeniden canlanıyor Başkan Dumandağ yeni yıl mesajı yayımladı Çok Okunanlar 1 Aynı gün aynı hastalıktan babası ve kayınvalidesini kaybetti 2 Herkes 2025’i bu işletme 2026’yı kutladı 3 Başkan Demir’den yeni yıl tebrik mesajı 4 Başkan Demirci’den yeni yıl mesajı 5 ETB Başkanı Oral’dan yeni yıl mesajı