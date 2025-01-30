Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında “Beslenmenin Bağırsak Sağlığı Üzerindeki Etkileri” konulu eğitim programı düzenlendi. Başharık Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kadın Vefa Konağı’nda gerçekleştirilen eğitim diyetisyen Kevser Şimşek tarafından verildi.Sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olan dengeli beslenmenin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerinin detaylı şekilde ele alındığı eğitimde, bağırsak sağlığının vücut genel sağlığıyla bağlantısı, probiyotik ve prebiyotiklerin rolü, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve bağırsak dostu besinler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Ayrıca günlük hayatta uygulanabilecek pratik öneriler ile yanlış bilinen doğrular da paylaşıldı.Eğitimde konuşan diyetisyen Kevser Şimşek, bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemi için değil, bağışıklık sistemi, mental sağlık ve genel yaşam kalitesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Programda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şimşek, kişisel sağlık hedeflerine uygun öneriler sundu.Malatya Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Eğitim programına katılan kadınlar ise edindikleri bilgilerin günlük yaşamlarına önemli katkılar sunacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.