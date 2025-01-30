Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi, 101’inci başarılı naklini gerçekleştirdi. Düzenlenen programda, nakil olan çocuklar ve aileleri bir araya geldi.Malatya’nın sağlık alanında önemli merkezlerinden biri olan Turgut Özal Tıp Merkezi, hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen hastalar için kritik bir sağlık üssü olmaya devam ediyor. Merkez bünyesinde 2017 yılında kurulan Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi, bölgedeki en önemli sağlık merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.Ünitenin sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay, kemik iliği naklinin sadece bir tıbbi işlem değil, aynı zamanda hastalar için hayata yeniden tutunma anlamı taşıdığını belirterek, “Bugün 101’inci naklimizi gerçekleştirmiş olsak da hedefimiz daha fazla hayat kurtarmak ve süreci daha mükemmel hale getirmek” dedi.Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ise Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi’nin bugüne kadar 101 çocuğa yeni bir yaşam sunduğunu belirterek, “6 Şubat depremlerine rağmen hizmetimiz kesintisiz sürdü. Bölgedeki çocuklar ve aileleri için umut olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da konuşmasında kemik iliği nakillerinin sadece bir istatistikten ibaret olmadığını vurgulayarak, “Her bir rakam, bir ailenin umudu, bir çocuğun yaşama tutunması anlamına geliyor” diye konuştu.Turgut Özal Tıp Merkezi’nde nakil olarak sağlığına kavuşan Besra Bölen ve Ersin Albayrak, tedavi süreçlerini paylaşarak doktorlara ve sağlık ekibine teşekkür etti.