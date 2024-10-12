Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ile dernek yönetimi kan bağışı kampanyasına destek verdi.Kent merkezinde bulunan Kızılay Kan alma Merkezi’ni ziyaret eden Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir merkezce düzenlenen kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.Kan bağışının önemine vurgu yapan Karademir, “Depremin en başından beri sahadaydık, hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ettik. Bugün de Kızılay’ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına katkı sunarak üzerimize düşeni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Kızılay’a Kan Ver, Malatya’ya Can Ver’ diyerek, hem iş dünyasındaki arkadaşlarımızı hem de tüm vatandaşlarımızı bu önemli çağrıya kulak vermeye davet ediyorum. Kan vermek, hayat kurtarmaktır, ve her damla kan, bir umut demektir” ifadelerini kullandı.Kızılay’dan teşekkür mesajıKızılay Malatya İl Başkanı Sadi Ergül de MAGİNDER’in desteğini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ergül, “Salih Karademir ve MAGİNDER’e, bu anlamlı ziyaret ve kan bağışı için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür katkılar, sadece bizim değil, bölgedeki herkesin moralini yükseltiyor. Kan bağışı, sürdürülebilir bir hayat kurtarma yöntemidir. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.