Malatya’nın Darende ilçesinde emekli öğretmen Fikri Çalışkan’ın, doğada bulduğu atıl malzemelerden oluşturduğu minyatürlerin sergilendiği sanat evi büyük ilgi görüyor.Malatya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Darende ilçesinde Somuncu Baba Türbesi, Gürpınar Şelalaesi gibi yerleri gezen ziyaretçiler emekli Öğretmen Fikri Çalışkan’ın sanat evini de görmeden ilçeden ayrılmıyor.Hobi olarak doğada atıl durumda bulunan plastik, tel, kum, taş gibi materyalleri bir araya getirerek eski yılları anlatan minyatürler oluşturan Öğretmen Fikri Çalışkan’ın sanat evini son olarak ziyaret eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Menekli ile beraberindeki öğrenciler sanat evine hayran kaldı.Darende’ye yolu düşen herkesin sanat evini mutlaka görmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Tuğba Menekli çalışmaları için ise Öğretmen Fikri Çalışkan’a teşekkür etti.