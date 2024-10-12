Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, e-Nabız’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum" dedi.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Memişoğlu, Kars Valiliği’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin sağlık bilişimi altyapısında dünyaya örnek bir ülke olduğunu söyleyen Memişoğlu, "E-Nabız sistemi Türkiye’de sağlığın temelini oluşturuyor. Bu sistem özellikle 2014’ten sonra sağlık sistemimizin bilgi, veri anlamında temeli olmuş durumda. Temel bilişim anlamında Türkiye’nin temeli. Esasında herkesin veri bankası. Kişiye özel şifrelenmiş durumdadır. Bir başkası, hastanın kendisi dışında kimse göremez. Özel güvenlikli olarak tutulur. Özel yazılımlarla, özel denetlemelerle güvenliği sağlanır. Özellikle Kovid-19’da takibini sağlamış, rüştünü ispatlamış bir sistem. Dünyanın çok gelişmiş dediğimiz ülkeleri aşı olduktan sonra günlerce insanlara aşı kartı veremezken, biz bu sistem üzerinden kişiye saniyesinde aşı kartını ulaştırdık" dedi.Memişoğlu, "Çok net söylüyorum, Türkiye’nin değerlerine, Türkiye’nin sahip olduğu bu güzel işe nifak sokarak, fitne, fesat üreterek bunları küçümseyerek, veya başka yönlere çekerek, lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumların bilgilendirmelerine lütfen güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem" diye konuştu.