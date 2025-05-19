Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi heyetini ağırladı. Kooperatif Başkanı Cevdet Özyalın ve yönetim kurulu üyeleri, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir’i ziyaret ederek sanayi esnafının yaşadığı temel sorunları gündeme getirdi.Gerçekleştirilen istişare toplantısında, sanayi bölgesinden geçen Kuzey Kuşak Yolu’nun oluşturduğu trafik yoğunluğu, temizlik eksiklikleri, nitelikli eleman yetersizliği ve kayısı üreticilerinin don ve deprem nedeniyle yaşadığı mağduriyetler ele alındı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya’nın yeniden kalkınması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanımız Cevdet Özyalın ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’nın sorunlarını çözmek için iş dünyası olarak birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.Kuzey Kuşak Yolu’nun sanayi sitesinden geçmesinin hem trafik kazalarına yol açtığını hem de esnafı olumsuz etkilediğini ifade eden Karademir, yolun alternatif bir güzergahta planlanması için yerel yönetimlerden adım beklediklerini söyledi.Sanayi sitesindeki temizlik sorunlarına da dikkat çeken Karademir, "Başkanımız bu konuda detaylı bilgi verdi. En kısa sürede bölgeyi ziyaret ederek esnafımızla birebir görüşeceğiz" ifadelerini kullandıTarım sektöründeki sorunlara da değinen Karademir, 6 Şubat depremi ve 12 Nisan’daki don afeti nedeniyle kayısı üreticisinin büyük zarar gördüğünü hatırlattı. "Devletimizin üreticimize destek olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda müjdeli bir açıklama bekliyoruz" dedi.Sanayi sektöründe yaşanan nitelikli eleman sıkıntısına da vurgu yapan Karademir, meslek liselerinin iki yıla indirilmesi yönündeki çalışmaları takip ettiklerini belirterek, gençlerin sanayiye kazandırılmasıyla bu açığın giderilebileceğini kaydetti.Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cevdet Özyalın ise MAGİNDER’e ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Malatya’nın sorunlarını gündemde tutmanız bizler için çok kıymetli. 6 Şubat depreminden sonra Malatya’yı terk etmeyip bu şehirde kalan tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldıracağız" diye konuştu.