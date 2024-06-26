MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, asrın felaketi sonrası ağır yara alan Malatya’nın ayağa kaldırılması için hep birlikte mücadele ettiklerini söyledi.Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir,ve yönetim kurulu Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.Ziyaretten duyduğumu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, 6 Şubat depremin de en fazla etkilenen ilçelerden birinin Yeşilyurt olduğunu ifade ederek, “Hem ilimizde hem de ilçemizde özellikle yerel sivil toplum temsilcilerimizim Malatya’mızın yeninden ayağa kalkabilmesi için sürecin içinde var olması gerektiğini düşünüyorum. Şehrimizin toparlanması, yeniden eski günlerine dönebilmesi, hatta daha ileriye gidebilmesi adına büyük gayret ve çaba gösterdiklerine hem şahidiz hem de bundan sonra ki süreçte şahit olmaya devam edeceğiz. MAGİNDER Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize görüş alışverişinde bulundukları için teşekkür ediyorum. Malatya’mız için Yeşilyurt ilçemiz için daha güzel günlerde bir arada olmak üzere dileğiyle” şeklinde konuştu.Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak’ı ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını belirten Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ise asrın felaketinde Kaymakam Baytak’ın Yazıhan ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, “Şuanda Yeşilyurt Kaymakamı olarak görevini sürdürüyor. Malatya’mızda çok ciddi bürokrasi anlamında yöneticilerimiz Malatya’mızı terk etiler ama sağ olsunlar Yeşilyurt Kaymakamız Kutsal Hanım, depremde Malatyalı vatandaşlarımızın yanında oldular. 6 Şubat depreminde elinden geldiği kadarıyla yardımlarda bulundular. Biz buna MAGİNDER ailesi olarak şahidiz. Biz artık kendisini Malatyalı olarak görüyoruz, Malatya sevdalısı ve aşığı olarak görüyoruz” dedi.6 Şubat depreminden sonra Malatya’da iş dünyasının birçok sıkıntısının olduğunu ifade eden Karademir, “Yöneticilerimizle bir araya gelerek istişareler içinde hızlı bir şekilde sorunların çözüme kavuşmasını için çalışmalara devam edeceğiz. Malatya’mızın 6 Şubat depreminde sonra aldığı yaraları herkes biliyor. Kentimizde maalesef birlik beraberlik devam etmiyor. Yöneticilerimizin kendi aralarındaki kopukluk ve siyasilerimizin şehrin içinde ciddi anlamda sürtüşmeleri şehrimize zarar veriyor. MAGİNDER ailesi olarak Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak hanımdan razıyız. Şehrimizin her noktasında Malatya sevdalısı olarak çalışmalarına devam ediyor, her zaman MAGİNDER ailesi olarak yanında olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.