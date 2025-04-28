Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek deprem sonrası yaşanan ekonomik sorunları yerinde inceledi. Ziyarete Kapalı Çarşı Kuyumcular Derneği Başkanı Oktay Demirhan da eşlik etti.Kapalı Çarşı’da esnafla bir araya gelen Karademir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yaşanan ekonomik yıkımın artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi."Kapalı Çarşı Malatya’nın hafızasıdır"Kapalı Çarşı’nın sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda Malatya’nın tarihi ve kültürel hafızası olduğunu vurgulayan Karademir, "Burada yüzlerce esnafımız zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyor. Deprem sonrası şehrini terk etmeyerek direnen bu esnafımıza minnettarız" ifadelerini kullandı."Çarşının üstü acilen yenilenmeli"Çarşıdaki fiziki sorunların da ciddi boyutta olduğuna dikkat çeken Karademir, "Yağmur ve kar yağışlarında dükkânları su basıyor. Nem oranı çok yüksek; bu da hem ürün kaybına hem de müşteri kaybına yol açıyor. Çarşının üst örtüsünün izolasyonu ve yenilenmesi için acil çalışma yapılması gerekiyor. Bu konuda belediyelerimizden ve ilgili kurumlardan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu."Malatya’ya 15 aydır bakan gelmedi"Malatya’nın ekonomik açıdan alarm verdiğini belirten Karademir, "15 aydır şehrimize ne Ticaret Bakanı ne de Sanayi Bakanı geldi. Depremin ardından büyük kayıplar yaşadık. Son olarak 12 Nisan’da yaşanan kayısı donu felaketi de bir darbe daha vurdu. Şu an sanayi durmuş, ticaret kan kaybediyor. Eğer bugünden adım atılmazsa, 2-3 ay içinde Malatya çok daha ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacak. Milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı göreve çağırıyoruz. Ankara’ya sesimizi mutlaka duyurmalıyız" dedi."Esnaf hayatta kalma mücadelesi veriyor"Malatya esnafının büyük bir hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Karademir, "Herkes kendi imkânlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Ancak bu sürdürülebilir değil. İşsizlik artacak, dükkânlar kapanacak. Malatya’nın ayağa kalkması için topyekûn bir seferberlik gerekiyor" ifadelerini kullandı."Malatya’nın durumu iyi değil"Ziyaret sırasında konuşan Kapalı Çarşı Kuyumcular Derneği Başkanı Oktay Demirhan da Malatya’nın ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demirhan, "Malatya’nın şu anda iki kelimeyle durumu iyi değil. Depremin yaraları sarılmadan kayısı donu felaketi ile bir darbe daha aldık. Kayısı, Malatya ekonomisine yılda yaklaşık 500 milyon dolar girdi sağlıyordu. Şimdi hem çiftçi hem esnaf ciddi sıkıntı içinde. Hepimizin ortak paydası Malatya sevgisi. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.Malatya’nın seçkin ve vefalı insanlardan oluştuğunu hatırlatan Demirhan, "Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Malatya için ‘Seçkin, vefalı ve veraset sahibi insanların şehri’ demiştir. Bizler de bu anlayışla şehrimize sahip çıkacağız" diyerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.Demirhan, ayrıca MAGİNDER Başkanı Salih Karademir’e çalışmaları ve esnafa verdiği destek için teşekkür etti.