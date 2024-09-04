Lokman Hekim Van Hastanesi Başhemşiresi ve Buruki aşiret mensubu Gamze Gencer, Yusuf Baran ile dünya evine girdi.Bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne; Buruki aşiretinin önde gelen isimlerinden Burhan Kandaşoğlu ve Mehmet Kurukçu’nun yanı sıra Lokman Hekim Grubu Uluslararası Operasyonlar Direktörü Hakan Süslü, Lokman Hekim Hastanesi Genel Müdürü Fatih Doğan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Veli Avci, Hasta Hizmetleri Müdürü Eyyüp Çölçimen, Destek Hizmetler Müdürü Ferhat Çetinkaya ve hastane personelleri katıldı.Gelin ve damadın alkışlarla salona girmesinin ardından davetliler, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar halay çekti. Unutulmaz bir gecenin yaşandığı düğünde konuşan Genel Müdür Fatih Doğan, Lokman Hekim ailesi adına genç çifte mutluluklar diledi.