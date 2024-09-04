Bitlis’in Adilcevaz ilçe sınırlarından bulunan Süphan Dağı eteklerindeki 2600 rakımlı Uzunsırt Yaylası’nda buğday ekimi başladı.Bu sene verimli hasat elde eden çiftçiler, önümüzdeki yıl için de şimdiden ekime başladı. İlkbahar döneminde sürülerek ekime hazır hale getirilen 2600 rakımlı Uzunsırt Yaylası’ndaki tarlalarda buğday ekimi başladı. Kış mevsimi öncesi çimlenmesi beklenen ve ilkbaharla birlikte boy verecek olan buğday, yağışların da iyi olmasıyla birlikte yaz aylarında biçerdöverlerle biçilecek.Bir senenin sonunda güzel rekolte elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Orhan Emen isimli çiftçi, “Burası Süphan Dağ’ın eteklerinde bulunan Uzunsert Yaylası’dır. Buğday ekiyoruz. Tam bir sene sonra biçeceğiz. Sabırlı olmamız gerekir ve bir senenin sonunda buraya biçerdöver girecek. Yüksek rakımından dolayı buradaki hasadı normal zamandan birkaç ay sonra yapacağız. Sezon sonunda güzel bir rekolte elde etmeyi bekliyoruz” dedi.