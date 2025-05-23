Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlere yönelik ’Aile ve Mahremiyet’ semineri gerçekleştirildi.Erzincan İl Müftü Vekili Medet Şahin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde "Aile ve Mahremiyet" konulu bir seminer verdi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programa okul müdürü Gökmen Güler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Seminerde İl Müftü Vekili Medet Şahin, aile yapısının önemi, mahremiyet bilinci, değerler eğitimi ve gençlerin bu konulardaki sorumlulukları üzerine önemli bilgiler paylaştı. Şahin, sağlıklı bir toplumun temelinde sağlam aile yapısının yattığını vurgulayarak, bireylerin mahremiyet duygusunu küçük yaşlardan itibaren kazanmalarının gerekliliğine dikkat çekti.Program sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlanırken, katılımcılar seminerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Okul müdürü Gökmen Güler, katkılarından dolayı İl Müftü Vekili Medet Şahin’e teşekkür ederek, bu tür farkındalık programlarının devam edeceğini belirtti.