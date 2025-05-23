Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin Biyoloji, Coğrafya, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2029 yılına kadar akredite edildi.Bölümlerin aldığı akreditasyon belgelerini teslim etmek üzere, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan İnan ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bülent Şığva, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yapman, Prof.Dr. Ali Kandemir ile Fakülte Sekreteri Ümit Ercan, Rektör Prof. Dr. Levent’i ziyaret etti. Ziyarette, Fen Edebiyat Fakültesi ekibi, verilen destekler için Rektör Prof. Dr. Levent’e teşekkürlerini sundu.Rektör Prof. Dr. Levent, üniversitedeki kalite standartlarının giderek yükseldiğini belirterek, fen-edebiyat fakültesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve akademik standartların artırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.