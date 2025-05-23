EBYÜ Sağlık Hizmetleri MYO ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilerin ve tüm paydaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve farkındalığını artırmaya yönelik KBRN ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) olaylara hazırlık ve yangın tatbikatı başarıyla yapıldı.Tatbikat kapsamında, senaryo gereği yüksekokulda bulunan laboratuvarda kimyasal madde sızıntısı olduğu ve etrafa keskin bir koku yayıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye ulaşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, Emniyet Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden oluşan 47 personel hızlıca çalışmalara başladı.Yol, çevre ve saha güvenlik önlemleri alındıktan sonra, koruyucu kıyafetli kurtarma ekipleri sızıntıdan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. Arındırma işlemlerinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Tatbikat devam ederken, binanın en üst katında gaz birikmesine bağlı patlama meydana geldi ve yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek binada mahsur kalan 2 kişiyi başarıyla kurtardı. Sızıntı bölgesi ise özel solüsyon ve su kullanılarak temizlendi.Gerçeği aratmayan tatbikatta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi ile İlk ve Acil Yardım programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz için teorik bilgilerini saha uygulama fırsatı buldu.AFAD İl Müdürü Enver Özcan, tatbikat sonunda yaptığı değerlendirmede, "Kentimizde olabilecek bir KBRN vakasına hazırlık amacıyla iş birliği içerisinde potansiyelimizi artırmayı ve öğrencilerimize katkı sunmayı hedefledik. Tatbikatımız oldukça olumlu geçti. Bir durumda kurumlarımızın ne yapacağını iyi bildiğini ve müdahalede gecikmeyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu çalışmalar sadece tatbikatlarla sınırlı kalır." dedi.