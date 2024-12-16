BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor.Program kapsamında öğrencilere "Mahremiyet Eğitimi" ve "İletişim Becerileri" konularında önemli bilgiler aktarılıyor. Seminerlerde, bireylerin özel alanlarına saygı, sağlıklı ilişkiler geliştirme ve doğru iletişim teknikleri üzerinde duruluyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen seminerler, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını ve bilinçli bireyler yetiştirilmesine destek olduğunu vurguladı. Yetkililer, eğitim seminerlerinin belirlenen program çerçevesinde önümüzdeki haftalarda da devam edeceği belirtildi.