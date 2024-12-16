Elazığ’da etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ’da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olayının görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın değişik yönlerden hafif, zamanla güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.