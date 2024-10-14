2024 yılı Eylül ayında Malatya’dan 9 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 45 milyon dolar gelir elde edildi.Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’dan 2024 yılı Eylül ayında 9 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, buna karşılık 45 milyon dolar gelir elde edildi. Coğrafi işaret tescilli kayısıda yıl sonu ihracat hedefi ise 100 bin tona ulaşmak.“Altı aylık hedef 50 bin ton ihracat”6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerden biri olan Malatya’da, tüm olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatındaki hedeflerinde sapma olmadığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, “Depremlerin ortaya çıkardığı bir takım olumsuzlar devam ediyor. Özellikle fabrikalarımız yüzde yüz bir kapasiteli bir üretime ulaşamadı. İnsan işgücü ihtiyacımızın çok fazla olmasına rağmen Eylül ayında 9 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirirken, buna karşılık 45 milyon dolar gelir elde etmiş olduk. Altı aylık süreçte 50 bin ton ihracata ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi“İşçi ihtiyacı had safhada”Sektörde iş gücü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Başkan Özcan, ”İşletmelerimizde şu anda işçi ihtiyacımız had safhada. Dolayısıyla kapasitemizi arttıramıyoruz. Özellikle Ekim ve Kasım ayları içerisinde yüzde yüz bir kapasiteye ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu sürede 30 bin ton civarında bir ihracat gerçekleştirebilirsek yıl sonunu da 50 bin tona yakın bir rakamla kapatmış oluruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamların çok fazla önüne geçmiş olduk. Bir önceki yıla mukayese ile şu anda 4 bin tonun üzerinde bir rakamla önde gidiyoruz. Geçen yıl ihracatta yaşadığımız düşüşü bu yıl telafi ederek 100 bin ihracata ulaşmak için de yoğun bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.