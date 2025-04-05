Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2025 yılı Mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin kuru kayısı dış ticaret raporunu yayımladı. Raporda, Malatya ekonomisinin lokomotifi olan kuru kayısı sektörüne dair veriler yer aldı.2025 yılının ilk üç ayını kapsayan rapora göre, kuru kayısı ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre bin ton artış gösterdi. Ancak birim ihracat fiyatında yaşanan yaklaşık 1.25 dolarlık düşüş, toplam ihracat gelirlerinin gerilemesine neden oldu. Bu düşüşle birlikte, 2024 yılının ilk çeyreğinde 114 milyon dolar olan gelir, 2025’in aynı döneminde 94 milyon dolara indi. Gelirdeki bu azalış, oran olarak yüzde 18’lik bir kayba işaret ediyor.Raporda, Mart ayı verilerine de ayrı bir başlık altında yer verildi. Buna göre, Mart ayında kuru kayısı ihracatında miktar bazında yüzde 7 oranında artış yaşandı. Ancak birim ihraç fiyatının 4.7 dolar seviyesinde kalması, toplam gelirin düşmesine engel olamadı. Geçen yıl Mart ayında elde edilen 37 milyon dolarlık ihracat geliri, bu yıl 31 milyon dolara geriledi.