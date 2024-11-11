Erzincan’ın Kemah ilçesinde kurdun köpeği tuzağa çekmesi güvenlik kamerasına yansıdı.Kemah’ta yerleşim alanına kadar inen kurt, evin önünde bulunan kendisinden cüsse olarak büyük köpeği tuzağa çekmeye çalıştı. Saat 18. 30 sıralarında köpeğin yanına kadar yaklaşan kurt, köpeğin kendisine tepki vermemesi üzerine etrafında dolanarak tuzak kurdu. Köpeği üst tarafta gizlenen kurtların yanına çekmeye çalışan kurdun kurnazlığı güvenlik kamerasına yansıdı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde köpeğin evin önünden ayrılmayarak kurdun tuzağına düşmediği görüldü. Kurt sürüsü bir müddet sonra akşamın karanlığında bulundukları yerden ayrılarak kendilerine başka av aradı.