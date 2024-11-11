Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Erzincan’da teorik ve pratik budama eğitimleri başlatıldı.Erzincan’da meyvecilik sektörünün gelişmesine paralel olarak, meyvecilik sektöründe verim ve kalitenin artmasında son derece etkili olan budama konusunda teorik ve pratik eğitimler başladı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler, müracaat eden çiftçilere gruplar halinde teorik ve pratik ağaç budama eğitimleri veriyor.Eğitim programına katılmak için vatandaşlar herhangi bir ücret ödemiyor. Eğitim programından faydalanmak isteyen vatandaşların Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne başvurmaları yeterli oluyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük, meyveciliğin Erzincan için son derece önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Erzincan bölgede meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı bir sektör. Erzincan’da birçok meyve çeşidi başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir. Gerek iklim gerekse toprak ve su kaynaklarımız bu açıdan son derece müsaittir. Amacımız sektörde kalite ve verimin artırılması, çiftçimizin daha çok kazanmasıdır. Bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak meyve ağaçlarında budama konulu teorik ve pratik eğitim programlarımız başlattık. Eğitim programımız hava şartları müsait oldukça devam edecek. Düzenlemiş olduğumuz bu eğitim programlarından çiftçilerimiz ve ağaçlara ilgisi olan her vatandaşımız faydalanabiliyor" açıklamasında bulundu.