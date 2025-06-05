Biçer mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:"Kurban Bayramı; yardımlaşmanın, paylaşmanın ve insani duyarlılığın en güçlü şekilde yaşandığı, toplum olarak bir arada olmanın değerini derinden hissettiğimiz müstesna bir dönemdir. Ancak bayramların gerçek anlamı, sadece manevi atmosferle sınırlı kalmamalı; toplumsal adaletin, ekonomik dengelerin ve hukukun sağlıklı işlediği bir düzenle tamamlanmalıdır.

Bugün vatandaşlarımız; yüksek enflasyon, derinleşen gelir uçurumu, işsizlik ve fırsat eşitsizlikleri karşısında zor bir mücadele vermektedir. Gençlerimiz umutla değil, kaygıyla yarınlara bakmakta; pek çok aile temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekmektedir. Bu tablo, sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir sorun olarak hepimizin önünde durmaktadır.

DEVA Partisi olarak bizler; hukukun üstünlüğünü esas alan, adil gelir dağılımını hedefleyen, özgürlüklerin korunduğu ve liyakatin hakim olduğu bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; gerçek bayram, insan onurunun ve haklarının tam anlamıyla korunduğu bir gelecek inşa edildiğinde mümkün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyor; sağlık, huzur, bereket ve umut dolu nice bayramlar diliyorum.