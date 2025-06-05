Biçer mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:"Kurban Bayramı; yardımlaşmanın, paylaşmanın ve insani duyarlılığın en güçlü şekilde yaşandığı, toplum olarak bir arada olmanın değerini derinden hissettiğimiz müstesna bir dönemdir. Ancak bayramların gerçek anlamı, sadece manevi atmosferle sınırlı kalmamalı; toplumsal adaletin, ekonomik dengelerin ve hukukun sağlıklı işlediği bir düzenle tamamlanmalıdır.
Bugün vatandaşlarımız; yüksek enflasyon, derinleşen gelir uçurumu, işsizlik ve fırsat eşitsizlikleri karşısında zor bir mücadele vermektedir. Gençlerimiz umutla değil, kaygıyla yarınlara bakmakta; pek çok aile temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekmektedir. Bu tablo, sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir sorun olarak hepimizin önünde durmaktadır.
DEVA Partisi olarak bizler; hukukun üstünlüğünü esas alan, adil gelir dağılımını hedefleyen, özgürlüklerin korunduğu ve liyakatin hakim olduğu bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; gerçek bayram, insan onurunun ve haklarının tam anlamıyla korunduğu bir gelecek inşa edildiğinde mümkün olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle; başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyor; sağlık, huzur, bereket ve umut dolu nice bayramlar diliyorum.
“Kurban Bayramı sadece ibadet değil, ortak sorumluluğumuzu hatırlatan bir vicdan çağrısıdır”
DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, bu özel günlerin bireysel ibadetin ötesinde, toplumsal dayanışmayı, adalet arayışını ve geleceğe yönelik ortak sorumluluğu yeniden hatırlatan önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.
Biçer mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:"Kurban Bayramı; yardımlaşmanın, paylaşmanın ve insani duyarlılığın en güçlü şekilde yaşandığı, toplum olarak bir arada olmanın değerini derinden hissettiğimiz müstesna bir dönemdir. Ancak bayramların gerçek anlamı, sadece manevi atmosferle sınırlı kalmamalı; toplumsal adaletin, ekonomik dengelerin ve hukukun sağlıklı işlediği bir düzenle tamamlanmalıdır.