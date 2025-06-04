Şube Başkanımız Gökhan Arpa ve Şube Başkan Yardımcımız Ahmet Doğan, Maden Belediyesi, Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan üyelerimizle bir araya geldi. Bu ziyaretlerde yaklaşan toplu sözleşme süreci öncesinde üyelerimizin talep ve önerileri dinlendi, çalışma koşullarına dair istişarelerde bulunuldu.

Üyelerimizin sahadaki emekleriyle şehrimizin her köşesi güzelleşirken, sendikamız da her zaman onların yanında olmaya devam ediyor. Asfalt çalışmalarından park ve bahçelere kadar pek çok alanda alın teri döken emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Öte yandan, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız ve beraberindeki heyet, şubemizi ziyaret etti. Gençlik, sendikal bilinç ve dayanışma konularının ele alındığı buluşma, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi olarak, üyelerimizin emeğine sahip çıkmaya, onların sesi olmaya ve şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesilesiyle tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm islam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.Birlikte güçlüyüz, birlikte daha da ileriye!