Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Değer Erzincan projesi kapsamında, "Kur’an ve Bilim" konulu konferans düzenlendi.Değer Erzincan projesi kapsamında, Refahiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kur’an ve Bilim" konulu konferans düzenlendi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ekrem Köksal’ın sunumuyla gerçekleşen programda, Kur’an’ın bilimle ilişkisi ele alınarak önemli bilgiler paylaşıldı.Programa katılan Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ilçede akademik ve kültürel farkındalığı artıran bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.