Erzincan ile Tunceli arasında uzanan Munzur Dağlarında koruma altında bulunan dağ keçileri havadan görüntülendi.Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri karlı arazide yiyecek ararken DKMP ekiplerince drone ile kaydedildi. Yükseklerde yaşadığı için nadir görülen dağ keçileri doğaseverleri mest etti. Yakından görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıkardı. Karlı arazide kendi doğasında görüntülenen dağ keçileri doğaseverlerin beğenisine sunuldu.