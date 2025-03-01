Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü Bekir Parlak, Samsun’a atandı.Erzurum’da görev yaptığı süre boyunca önemli çalışmalara imza atan Parlak’a, Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu teşekkür etti. Küçükoğlu, Parlak’ın Erzurum’daki hizmetlerine vurgu yaparak, "Sayın Parlak’ın Erzurum’da gösterdiği başarılı çalışmaları Samsun’da da sürdüreceğine inanıyorum. Birlikte güzel ve yararlı işlere imza attık. Bundan sonraki görevlerinde de başarılar diliyorum, yolu açık olsun" dedi.Bekir Parlak’ın Erzurum’da üreticilere yönelik sunduğu destekler ve tarım sektörüne kazandırdığı projeler, bölgedeki çiftçiler tarafından da takdirle karşılandı.