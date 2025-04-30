Yıllarını köy çocuklarına adayan fedakâr öğretmen, öğrencilerine veda ederken okul bahçesine bir park kazandırarak kalplerde iz, bahçede neşe bıraktı.Ağrı’nın Hamur ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Gözlüce İlkokulu’nda görev yapan ilkokul öğretmeni Oğuzhan Gözütok, öğrencilerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği park projesiyle gönülleri fethetti. Öğrencilerine "hayalin ne" sorusunu yönelten Gözütok, gelen cevaplardan en yaygın olanı gerçekleştirmek için harekete geçti. Köyde en yakın çocuk parkının 20 kilometre uzakta olması nedeniyle çocukların oyun alanı ihtiyacını karşılamak isteyen öğretmen, okul bahçesine bir park kazandırdı.Hayır Kapısı Derneği aracılığıyla gönüllü vatandaşların desteğiyle tamamlanan projede çocuklar için salıncak, kaydırak gibi oyun grupları kuruldu. Parkın kurulmasıyla birlikte okul bahçesi çocuk sesleriyle doldu. Parkın açılışı kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler için pasta kesimi yapıldı, çeşitli oyuncaklar dağıtıldı."Devlet-Millet el ele güzel işlere imza atıyoruz"Köyde hayata geçirilen projeye dair açıklamalarda bulunan Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, şu ifadeleri kullandı:"Köy okulumuzda bir parkın yapılmasına vesile olan değerli öğretmenimize yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz, köyü ilk ziyaret ettiğinde ihtiyaçlarımızı sormuş, hayallerini ve projelerini anlatmıştı. Bu park da o hayallerden biriydi ve dün itibariyle hayata geçti.Ağrı’da köy okullarına verdiğimiz önem her geçen gün artıyor. Devlet olarak bu alanda daha çok sorumluluk alıyoruz. Ayrıca mahalle sakinlerimiz, okulun duvarlarını hep birlikte yapmayı teklif ettiler. Bu da bizi çok mutlu etti. Devlet-millet el ele daha nice projeleri hayata geçireceğimize inanıyoruz."Öğrencilerinin hayallerine ortak olmayı bir görev bildiğini belirten öğretmen Oğuzhan Gözütok ise, "Okuduğum şehir Ağrı’da, köy okulunda öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu okulda üçüncü yılımı tamamlıyorum. Nasip olursa bu yıl tayinle ayrılacağım. Ancak geride unutulmaz hatıralar bırakmak istedik. Üç öğretmeniz; birbirinden kıymetli meslektaşlarımla birlikte çocuklarımızın yalnızca akademik değil, sosyal gelişimlerine de önem veriyoruz. Öğrencilerimize ‘Hayalin ne?’ diye sorduğumuzda en çok dile getirilen istek park oldu. Çünkü en yakın çocuk parkı köyümüze 20 kilometre mesafede. Biz de arkamızda kalıcı bir iz bırakmak, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak ve yıllar sonra bizi gülerek hatırlamalarını sağlamak istedik. Hayır Kapısı Derneği ve gönüllü destekçiler sayesinde bu hayali gerçekleştirdik. Belki yalnızca bir salıncak, bir kaydırak kurduk ama bu öğrencilerimiz için dağlar kadar değerliydi. Biz, dağların ötesindeki mutluluğu bu köye taşımaya çalıştık" şeklinde konuştu.