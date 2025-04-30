Bingöl’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Nisan’da aranan şahısların yakalanması faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamında ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. isimli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.