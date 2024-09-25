Kovancılar İlçe Devlet Hastanesi’nde 2024 yılı ocak-ağustos döneminde sunulan hizmetlerin incelendiği değerlendirme toplantısı düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kovancılar İlçe Devlet Hastanesi’nde değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu’ nun başkanlığında olmak üzere hizmet başkanları, hastane yöneticileri, idareciler ve ilgili birim çalışanları katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda hastanenin dönem içerisindeki performansı ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.