Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ’Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Temasta Enfeksiyon Kontrolü İlkeleri ve Üriner Katater Enfeksiyonu’ konulu eğitim programı düzenlendi.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları Doç. Dr. Müge Özgüler ve Uzm. Dr. Yasemin Kırık tarafından sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programına hastane personeli ve sağlık çalışanları katıldı. Eğitim programında ’Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Temasta Enfeksiyon Kontrolü İlkeleri ve Üriner Katater Enfeksiyonu’ konularında sunumlar eşliğinde bilgiler verildi. Eğitim programlarının süreceği ifade edildi.